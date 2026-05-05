Политолог объяснил, почему эстонцы массово скупают туры в Нарву на День Победы

Политолог Данила Гуреев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал возросший спрос на поездки в Нарву на 9 мая среди граждан Эстонии. Эксперт отметил, что примерно 30% населения республики — этнические русские. Кроме того, по его словам, немало в стране и «русифицированных эстонцев», особенно на востоке.

Все эти люди продолжают с VPN смотреть российские новости и праздновать российские праздники, подчеркнул Гуреев.

«На территории Эстонии георгиевская лента запрещена, но люди под подушками эти самые георгиевские ленты хранят. <...> И Рождество празднуют, по православной традиции, и 9-е Мая празднуют. Но все это, еще раз, в Эстонии запрещено. И в этой категории мы с вами видим одну очень простую тенденцию: Эстония не до конца контролирует свое население», — сказал политолог.

Накануне стало известно, что жители Эстонии массово скупают туры на российскую границу ради просмотра концертов по случаю Дня Победы. Желающие смогут увидеть празднование на соседнем берегу — в российском Ивангороде. Кроме того, в программу входит посещение памятников времен СССР и мест, где проходили сражения Великой Отечественной войны.

Организаторы заявляют, что День Победы «прочно вошел в гены» жителей восточной Эстонии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии проведет День Победы на границе с Россией.