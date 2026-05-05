Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Политолог объяснил, почему эстонцы массово скупают туры в Нарву на День Победы

Политолог Гуреев: 30% граждан Эстонии являются этническими русскими
Телеграм-канал «Админка Ленобласти»

Политолог Данила Гуреев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал возросший спрос на поездки в Нарву на 9 мая среди граждан Эстонии. Эксперт отметил, что примерно 30% населения республики — этнические русские. Кроме того, по его словам, немало в стране и «русифицированных эстонцев», особенно на востоке.

Все эти люди продолжают с VPN смотреть российские новости и праздновать российские праздники, подчеркнул Гуреев.

«На территории Эстонии георгиевская лента запрещена, но люди под подушками эти самые георгиевские ленты хранят. <...> И Рождество празднуют, по православной традиции, и 9-е Мая празднуют. Но все это, еще раз, в Эстонии запрещено. И в этой категории мы с вами видим одну очень простую тенденцию: Эстония не до конца контролирует свое население», — сказал политолог.

Накануне стало известно, что жители Эстонии массово скупают туры на российскую границу ради просмотра концертов по случаю Дня Победы. Желающие смогут увидеть празднование на соседнем берегу — в российском Ивангороде. Кроме того, в программу входит посещение памятников времен СССР и мест, где проходили сражения Великой Отечественной войны.

Организаторы заявляют, что День Победы «прочно вошел в гены» жителей восточной Эстонии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии проведет День Победы на границе с Россией.

 
Теперь вы знаете
Дьявол носит Прада, но с «Алиэкспресс»: за что критики разнесли сиквел, который ждали 20 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!