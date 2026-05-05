Опубликованы последние кадры с исчезнувшими в горах Карачаево-Черкесии туристками

112 опубликовал последние кадры с россиянками, пропавшими в Карачаево-Черкесии

В сети появились последние кадры с двумя туристками, пропавшими в Карачаево-Черкесии. Видео опубликовал Telegram-канал 112.

По данным источника, девушки 24 и 25 лет отправились в поход 24 апреля из Теберды Карачаевского района. Группу возглавляла 24-летняя Виктория. К 3 мая они должны были выйти к поселку Архыз Зеленчукского района, однако Виктория и ее спутница Дарья потерялись.

Маршрут протяженностью 60 км проходит по сложной горной местности. Родители сообщили, что последний раз туристки выходили на связь накануне около 14:30 — тогда они просили спасателей помочь со спуском. После этого связь с ними оборвалась.

Мать Виктории рассказала, что девушки — опытные туристки и уже не раз ходили в горы. По данным 112, они могли вместе работать в минздраве Астрахани.

Девушки перестали выходить на связь утром 5 мая. После обращения родителей к экстренным службам в Зеленчукском районе организовали поисковую операцию. Район отличается сложным рельефом: здесь находятся несколько трехтысячников, а маршруты проходят с резкими перепадами высот.

К поискам привлекли 15 спасателей. Одна группа направится к селу Красный Карачай через перевал Муху, другая обследует Архызское седло и Марухское ущелье. Состояние туристок пока неизвестно.

Ранее на Камчатке также пропадали туристы.

 
