«Дети запуганы»: в Красноярске родители обвинили воспитательницу в жестоком обращении

В Красноярске родители обвинили воспитателя детского сада в грубом обращении с детьми. Об этом стало известно телеканалу ТВК.

На записи, сделанной очевидцами, видно, как во время прогулки женщина хватает двухлетнюю девочку за кисть, перекидывает через ограждение, а та падает на землю. На других кадрах няня ведет малышку за воротник куртки. По словам матери, после инцидента ее дочь закрылась в себе, у нее пропала речь, потребовались обследования и лечение. Известно, что женщина воспитывает ребенка одна, папа девочки пропал на СВО полтора года назад.

«У меня даже слов нет. Были как-то подозрения, я ходила к заведующей, вроде все родители говорили, что все нормально. Пока на видео добрый человек не снял их прогулку. Моя пострадала на видео больше всех, потому что ее прям подняли за кисть, швырнули на землю. Она гуляет без курточки на прогулке, и там легко можно руку сломать. Я плакала вчера весь день», – рассказала мать пострадавшей.

Другие родители впоследствии признались, что их дети «запуганы до такой степени», что боятся спать, и пожаловались на воспитателя, которая применяла к ним силу. Заведующая заявила, что ранее ей никто не сообщал о происходящем. Она пообещала уволить воспитателя и проверить действия няни, которая, по словам родителей, щипала и ударяла детей о пол.

К настоящему времени педагог уволилась по собственному желанию. Родители подали жалобу в прокуратуру.

Ранее родители зашили диктофон в игрушку и узнали об издевательствах над детьми в детсаду.

 
