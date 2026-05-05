Число иностранцев с ВНЖ в России с начала года сократилось почти на треть

Совбез: в России в 2026 году уменьшилось количество иностранцев с ВНЖ
Число иностранных граждан, имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство (ВНЖ) в России, в первом квартале текущего года сократилось почти на треть. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности РФ.

В заявлении отмечается, что в стране продолжает наблюдаться уменьшение количества выданных видов на жительство и разрешений на временное проживание. Разрешение на временное проживание в России в первом квартале 2026 года выдали 7,1 тыс. человек, что на 27,5% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. ВНЖ оформили 32 тыс. человек, показатель снизился на 27,8% по сравнению с предыдущим.

«Кроме того, с января по март текущего года принято порядка 8,3 тыс. решений об аннулировании иностранным гражданам видов на жительство, что на 90% больше, чем за первые три месяца 2025 года», — добавили в СБ.

В связи с этим количество иностранцев с ВНЖ или разрешением на временное проживание в РФ уменьшилось до 581 тыс. человек и 72,6 тыс. человек соответственно.

29 апреля спикер Государственной думы России Вячеслав Володин сообщил, что депутаты намерены в приоритетном порядке рассмотреть законопроект о повышении в 12 раз пошлины для мигрантов за получение гражданства.

Ранее юрист назвал причины, по которым мигрантов могут выдворить из РФ.

 
