В горах Карачаево-Черкесии пропали две туристки

Спасатели ведут поиски двух туристок, пропавших в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, девушки зарегистрировали свой маршрут в МЧС России. Уточняется, что к спасателям обратились родители туристок и сообщили, что девушки не могут найти выход к населенному пункту.

Спасатели разделились на две группы и обследуют два района, указанных в регистрационной карточке туристок. Одна группа сотрудников МЧС РФ направится к селу Красный Карачай через перевал Муха, вторая — проверит Архызское седло и Марухское ущелье, уточнили в пресс-службе министерства. На поиски направлены 15 спасателей.

В декабре прошлого года группа туристов на снегоходах пропала в Пермском крае при попытке восхождения на гору Ослянка. Среди них были как профессионалы спортивного туризма, так и любители. Во время нахождения на маршруте они попали в сильную пургу и перестали выходить на связь. На туристическую базу вернулись только двое из 15 человек.

