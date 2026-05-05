Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В горах Карачаево-Черкесии пропали две туристки

Две туристки пропали на зарегистрированном маршруте в горах Карачаево-Черкесии
МЧС РФ по Республике Алтай

Спасатели ведут поиски двух туристок, пропавших в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, девушки зарегистрировали свой маршрут в МЧС России. Уточняется, что к спасателям обратились родители туристок и сообщили, что девушки не могут найти выход к населенному пункту.

Спасатели разделились на две группы и обследуют два района, указанных в регистрационной карточке туристок. Одна группа сотрудников МЧС РФ направится к селу Красный Карачай через перевал Муха, вторая — проверит Архызское седло и Марухское ущелье, уточнили в пресс-службе министерства. На поиски направлены 15 спасателей.

В декабре прошлого года группа туристов на снегоходах пропала в Пермском крае при попытке восхождения на гору Ослянка. Среди них были как профессионалы спортивного туризма, так и любители. Во время нахождения на маршруте они попали в сильную пургу и перестали выходить на связь. На туристическую базу вернулись только двое из 15 человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы главные версии пропажи семьи Усольцевых в тайге.

 
Теперь вы знаете
Дьявол носит Прада, но с «Алиэкспресс»: за что критики разнесли сиквел, который ждали 20 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!