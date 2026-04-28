Тюменец лишился полового органа из-за не поставленного вовремя диагноза

Житель Тюмени пострадал из-за того, что у него якобы вовремя не выявили проблемы с половыми органами. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, почувствовав боль в паху, 23-летний мужчина сразу обратился в больницу. Его осмотрели, но каких-либо причин для госпитализации не нашли, поэтому отпустили.

Однако уже спустя несколько часов молодой человек снова обратился к специалистам. На этот раз у него диагностировали перекрут яичка.

«К этому моменту время было упущено: из-за начавшихся необратимых процессов орган пришлось удалить, так как спасти его было уже невозможно», – рассказал адвокат пострадавшего.

Пациент уверен, что медики повели себя непрофессионально и подал иск в суд.

Журналисты обратились в департамент здравоохранения региона, но представители ведомства сослались на закон о врачебной тайне. Тем не менее, они подчеркнули, что в больнице уже проводят «разбор ситуации», который позволит выяснить все обстоятельства произошедшего.

