Россияне начали искать эмоциональное благополучие в еде

Диетолог Дианова: среди россиян растет тренд на эмоциональное благополучие в еде
В России меняется сфера здорового питания, жители начинают по-другому относиться к этому вопросу, создают новые тренды. Один из них – это поиск эмоционального благополучия в еде, который заключается в том, что люди ориентируются не только на физическое самочувствие, но и психологическое состояние, которое формируется под действием тех или иных продуктов, рассказала гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог Нурия Дианова.

«Современный потребитель ищет продукты, которые не только насыщают, но и поддерживают эмоциональное состояние, помогают справляться со стрессом и дарят ощущение комфорта. В условиях неопределенности еда становится источником внутренней устойчивости», — пояснила врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

В то же время основным трендом, по ее словам, остается акцент на «чистой и понятной еде», то есть покупке минимально обработанных натуральных продуктов с понятным составом. В то же время спросом пользуются продукты, важные для поддержания здоровья кишечника, включая йогурты, пробиотики, а также напитки, снеки, альтернативная молочка и даже сладости, которые изготовлены с полезными для кишечника элементами.

Спросом начинают пользоваться продукты с высоким содержанием белков – если раньше на них делали акцент в основном спортсмены, то сегодня на это обращают внимание все потребители.

«Наметился переход от диет к повседневной пользе. Люди все чаще отказываются от сложных диетических систем в пользу еды, которую легко встроить в обычную жизнь», — добавила врач.

По ее словам, россияне ориентируются не на БЖУ, а на ощущение реальной пользы продуктов для организма, не забывая о важности эмоциональной поддержки за счет питания.

До этого диетолог, нутрициолог, автор проекта «Код стройности» Юлия Кашапова рассказала «Газете.Ru», что еда для настроения – это не дорогие экзотические блюда, а обычные продукты: творог, натуральный йогурт без сахара и добавок, рыба или мясо с овощами, фрукты, ягоды, зелень в умеренном количестве. Люди, которые едят больше ультрапереработанных продуктов, чаще сталкиваются с депрессивными симптомами, а более плотный по нутриентам рацион в целом связан с более низким риском таких состояний, подчеркнула врач.

