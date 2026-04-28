Названы продукты, которые помогают вырабатывать серотонин

Поднимать настроение сладким кажется самым простым решением, но на практике после такой еды часто приходит не бодрость, а новый голод и резкий спад энергии, рассказала «Газете.Ru» диетолог, нутрициолог, автор проекта Код стройности Юлия Кашапова.

«Для более стабильного самочувствия лучше не набрасываться на десерты и сладкие перекусы, а обратить свое внимание на еду, которая помогает организму синтезировать серотонин без сахарных качелей. Серотонин связан с регуляцией настроения, сна и аппетита, а его предшественник триптофан должен поступать с пищей, потому что сам организм его не вырабатывает. К его источникам относятся рыба, мясо и птица, молочные продукты», — посоветовала она.

При этом один продукт сам по себе настроение не поднимает. Получить дополнительный эффект от еды не так просто: одного белка мало, потому что триптофан конкурирует с другими аминокислотами, и потому рабочая схема — сочетать источники белка со сложными углеводами.

«Проще говоря, тарелка, где есть рыба, мясо или птица, а рядом овощи и свежая зелень — это то, что вам нужно, в отличие от попытки заесть усталость шоколадкой. Есть нужно регулярно, не пропускать приемы пищи, добавлять белок в каждый прием еды, не забывать про овощи, фрукты и полезные жиры», — сказала диетолог.

По словам Кашаповой, еда для настроения — это не дорогие экзотические блюда, а обычные продукты: творог, натуральный йогурт без сахара и добавок, рыба или мясо с овощами, фрукты, ягоды, зелень в умеренном количестве. Отдельно стоит помнить про кишечник: более устойчивое психическое состояние напрямую связано с рационом, где меньше ультрапереработанной еды и больше цельных продуктов. Люди, которые едят больше ультрапереработанных продуктов, чаще сталкиваются с депрессивными симптомами, а более плотный по нутриентам рацион в целом связан с более низким риском таких состояний.

«Главное здесь не ждать от еды того, чего она не может дать. Рацион может поддерживать настроение, уровень энергии и более ровное психическое состояние в течение дня, но не заменяет лечение, если человек давно чувствует себя плохо. Если подавленность держится дольше двух недель, пропадает интерес к привычным вещам, меняются сон и аппетит, а сил становится все меньше, дело уже не в нехватке триптофана, и лучше обсудить это с врачом», — резюмировала она.

Ранее россиянам рассказали, в какой колбасе почти нет мяса.