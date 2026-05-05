«Ходил с пулей в руке»: мальчик пострадал во время игр с винтовкой в Иркутске и молчал

В Иркутске мальчик получил пулю во время игр с винтовкой и неделю молчал об этом

В Иркутске шестилетний мальчик неделю молча ходил с пулей в руке после игр с винтовкой. Об этом сообщает пресс-служба детской областной больницы.

Все началось во время игры с пневматической винтовкой — старший брат случайно выстрелил в младшего. Однако после случившегося ребенок сказал родным, что якобы напоролся на гвоздь. Целую неделю ему обрабатывали рану дома, не подозревая о застрявшей в конечности пуле.

В клинику мальчик попал уже с жаром и сильным отеком. Рентген показал утяжеленную свинцовую пулю. Хирурги вскрыли гнойный очаг и извлекли инородное тело, а также осколки костей.

Последствия оказались тяжелыми — сустав пальца разрушен, есть угроза тугоподвижности. Из-за повреждения ростковой зоны фаланга может навсегда остаться короче других. Сухожилия целы, но восстанавливать движения придется долгими тренировками. Восстановления движения в полном объеме врачи не гарантируют.

