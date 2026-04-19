В Воронежской области пенсионер расстрелял детей за катание на мопеде

Пенсионер из Воронежской области открыл огонь по детям за катание на мопеде

Пенсионер из Воронежской области открыл огонь по детям из винтовки за катание на мопеде, одному из них пуля попала в щеку. Теперь 74-летнего мужчину будут судить за хулиганство с применением оружия, сообщает Каширский районный суд в ВКонтакте.

«В Каширский районный суд Воронежской области поступило уголовное дело в отношении 74-летнего жителя Каширского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (грубое нарушение общественного порядка)», — говорится в сообщении суда.

Предварительно, в сентябре 2025 года несовершеннолетние жители области проезжали по улице на мопеде возле пенсионера. Мужчину разозлил шум, он взял спортивную однозарядную пружинно-поршневую винтовку модели ИЖ-38 и выстрелил в них. Одного из школьников мужчина ранил выстрелом в правую щеку.

Отмечается, что пенсионеру, если суд признает его виновным, грозит штраф от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, а также лишение свободы сроком до семи лет.

