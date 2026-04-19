В Воронежской области пенсионер расстрелял детей за катание на мопеде

Пенсионер из Воронежской области открыл огонь по детям из винтовки за катание на мопеде, одному из них пуля попала в щеку. Теперь 74-летнего мужчину будут судить за хулиганство с применением оружия, сообщает Каширский районный суд в ВКонтакте.
«В Каширский районный суд Воронежской области поступило уголовное дело в отношении 74-летнего жителя Каширского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (грубое нарушение общественного порядка)», — говорится в сообщении суда.
Предварительно, в сентябре 2025 года несовершеннолетние жители области проезжали по улице на мопеде возле пенсионера. Мужчину разозлил шум, он взял спортивную однозарядную пружинно-поршневую винтовку модели ИЖ-38 и выстрелил в них. Одного из школьников мужчина ранил выстрелом в правую щеку.
Отмечается, что пенсионеру, если суд признает его виновным, грозит штраф от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, а также лишение свободы сроком до семи лет.
До этого сообщалось о планах ГД ввести ограничения для мопедов. Парламентарии к 1 июля подготовят поправки в правила дорожного движения (ПДД), касающиеся использования электросамокатов, электровелосипедов, мопедов и моноколес.
Ранее Путин поручил ограничить проезд по тротуарам для курьеров на электровелосипедах.