Ветврач объяснил, почему питомец может разлюбить привычный ему корм

Причиной того, что питомец вдруг начал отказываться от привычного корма, может стать смена региона производства. Как пояснил в интервью РИАМО главный ветврач сети социальной ветеринарии «Мартовский кот» Михаил Шеляков, большое значение имеет то, на территории какой страны выпускается продукт.

«От этого может различаться и рецептура. К тому же логистика и компоненты могут различаться, хотя продукт один и тот же. Разумеется, животные на это реагируют и могут менее охотно есть изменившийся корм», — объяснил специалист.

Он подчеркнул, что для внимательного хозяина отказ питомца от корма — это важный сигнал: значит, четвероногому другу в его рационе что-то перестало нравиться, и пора его пересматривать.

Заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко до этого объяснила, безопасно ли покупать корм для животных на маркетплейсах. По ее словам, недобросовестные продавцы действительно встречаются, однако крупные платформы активно борются с ними — проверяют документы брендов и блокируют подозрительные аккаунты.

Чтобы избежать риска, эксперт посоветовала всегда проверять сроки, читать отзывы и покупать у проверенных продавцов.

