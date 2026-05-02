Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам объяснили, безопасно ли покупать корм для животных на маркетплейсах

Shutterstock

Люди часто опасаются покупать продукты для себя и корма для животных на маркетплейсах, но большинство таких страхов связаны с мифами и недопониманием работы интернет-площадок, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

«Конечно, на маркетплейсах встречаются недобросовестные продавцы, однако крупные платформы активно борются с ними — проверяют документы брендов и блокируют подозрительные аккаунты. Подделки чаще бывают у неизвестных и слишком дешевых продавцов», — объяснила она.

Хотя случаи продажи просроченных товаров редки, отдельные партии с небольшим запасом срока годности встречаются. Чтобы избежать риска, важно всегда проверять сроки, читать отзывы и покупать у проверенных продавцов.

«Почти все крупные маркетплейсы обеспечивают гарантию возврата и защищают платежи. Если товар не соответствует описанию или испорчен, покупатель может вернуть деньги или обменять продукт», — отметила Фоменко.

На маркетплейсах продаются те же бренды, что и в обычных магазинах. Смотрите в карточке товара на значок «оригинал» и кто продавец. Это — крупный зоомагазин, конечно, брать можно.

«Влажные корма и деликатесы требуют специальной упаковки и быстрой доставки, которые обеспечивают крупные площадки, поэтому маркетплейсы — отличная альтернатива зоомагазинам. Выбирайте качественные продукты и надежных продавцов, опираясь на отзывы, сроки и проверку информации», — посоветовала она.

При этом, по словам эксперта, лучше не брать для животного на маркетплейсе ветеринарные препараты. Их часто подделывают, поэтому нужно очень внимательно подбирать продавца.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!