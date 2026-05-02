Россиянам объяснили, безопасно ли покупать корм для животных на маркетплейсах

Люди часто опасаются покупать продукты для себя и корма для животных на маркетплейсах, но большинство таких страхов связаны с мифами и недопониманием работы интернет-площадок, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

«Конечно, на маркетплейсах встречаются недобросовестные продавцы, однако крупные платформы активно борются с ними — проверяют документы брендов и блокируют подозрительные аккаунты. Подделки чаще бывают у неизвестных и слишком дешевых продавцов», — объяснила она.

Хотя случаи продажи просроченных товаров редки, отдельные партии с небольшим запасом срока годности встречаются. Чтобы избежать риска, важно всегда проверять сроки, читать отзывы и покупать у проверенных продавцов.

«Почти все крупные маркетплейсы обеспечивают гарантию возврата и защищают платежи. Если товар не соответствует описанию или испорчен, покупатель может вернуть деньги или обменять продукт», — отметила Фоменко.

На маркетплейсах продаются те же бренды, что и в обычных магазинах. Смотрите в карточке товара на значок «оригинал» и кто продавец. Это — крупный зоомагазин, конечно, брать можно.

«Влажные корма и деликатесы требуют специальной упаковки и быстрой доставки, которые обеспечивают крупные площадки, поэтому маркетплейсы — отличная альтернатива зоомагазинам. Выбирайте качественные продукты и надежных продавцов, опираясь на отзывы, сроки и проверку информации», — посоветовала она.

При этом, по словам эксперта, лучше не брать для животного на маркетплейсе ветеринарные препараты. Их часто подделывают, поэтому нужно очень внимательно подбирать продавца.

Ранее были раскрыты самые частые причины обид кошек и собак на человека.