В Башкирии мужчина открыл стрельбу из движущейся машины и попал в окно дома

В Башкирии мужчина стрелял из ружья в воздух и попал в стекло на чужом балконе

В Башкирии мужчина стрелял из окна движущегося внедорожника и повредил окно в доме. Об этом сообщает МВД по республике.

В субботу, 2 апреля, в дежурную часть поступило сообщение от 40-летней жительницы Стерлитамака. По словам женщины, ночью мимо ее дома на улице Щербакова на большой скорости промчался внедорожник, пассажир выставил ружье в окно и сделал несколько выстрелов.

Пуля попала в остекление балкона и повредила одно из окон, по счастливой случайности никто не пострадал.

В течение суток сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель. В полиции он признался, что устроил стрельбу из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своем автомобиле на пассажирском сидении.

У фигуранта изъяли охотничье ружье ИЖ-27М, которое было зарегистрировано на него, девять патронов 12-го калибра и дробь. Оружие отправили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Фигурант под стражей.

