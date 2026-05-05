Суд отменил главе иркутского «Яблока» прнудительное лечение от наркомании

Шелеховский городской суд оставил в силе административный арест главы иркутского отделения партии «Яблоко» Григория Грибенко, но освободил его от обязательного лечения от наркомании. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

Мировой судья ранее признал Грибенко виновным по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача») и назначил ему 12 суток ареста с диагностикой и лечением от наркомании в районной больнице. Защита подала апелляцию.

В итоге суд установил, что Грибенко не выполнил законное требование полицейского пройти медицинское освидетельствование. У правоохранителей, по данным суда, были достаточные основания полагать, что он употребил наркотики без назначения врача. Оснований для сокращения срока не нашли.

Однако Грибенко обязали только пройти диагностику, а лечение от наркомании из постановления исключили.

В конце апреля Грибенко пытался организовать митинг против блокировки соцсетей. Сначала его проведение одобрили, однако позже власти Иркутска отозвали разрешение, объяснив это большим количеством желающих и угрозой общественной безопасности.

