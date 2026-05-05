Директор школы открыла детский бойцовский клуб и была арестована

В США арестовали директора школы за организацию бойцовского клуба среди учеников
Police Department

В США 51-летняя директор частной школы Мэри Трейси Моррисон приговорена к 30 дням тюрьмы, 120 дням домашнего ареста и девяти годам условного заключения за организацию бойцовского клуба среди учеников, пишет Fox News.

Моррисон признала вину по одному пункту в жестоком обращении с детьми и четырем пунктам содействия правонарушениям несовершеннолетних. Ее арестовали после жалобы матери, чей сын сообщил о физическом и психическом насилии в школе.

Полицейские изъяли видео, на котором зафиксировано, как Мэри приказала ребенку сесть в центр круга из 18 других учеников и сама встала с ними. Затем директор велела детям наносить удары сидящему «неизвестным предметом». На кадрах один из учеников пинал и душил жертву. После получасовой экзекуции Моррисон, по данным документа, «дала несовершеннолетнему пять», выражая одобрение, и приказала жертве извиниться перед всеми, запретив обсуждать случившееся.

Трое других сотрудников школы — Майкл Бин, Кристин Белл и Кэтрин Липскомб — также арестованы по тому же делу. Кроме того, суд обязал Моррисон пройти обследование психического здоровья.

Ранее учитель начальной школы снимал мальчиков на скрытую камеру в туалете.

 
