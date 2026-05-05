Названы неочевидные причины изменения цвета эмали зубов

Стоматолог Хритова: травмы зубов и возраст могут влиять на их цвет

Изменение цвета зубов нередкая проблема в стоматологии. Есть несколько факторов, которые могут приводить к пожелтению зубов: плохая гигиена, употребление красящих продуктов и напитков, курение, возраст, генетика и травмы зубов, — рассказала «Газете.Ru» врач стоматолог-терапевт, ассистент кафедры терапевтической стоматологии Института Стоматологии Пироговского университета Анастасия Хритова.

«Одна из самых частых причин — неудовлетворительная гигиена полости рта. Скопление налета и камней создают видимые изменения в зубах, что проявляется в изменении их цвета. В данном случае вариантом решения будет проведение профессиональной гигиены полости рта и коррекция индивидуальной гигиены. Частое употребление красящих продуктов и напитков — еще один виновник изменения цвета эмали. Соевый соус, кари, яркие ягоды, овощи, крепкий кофе и чай и др. В данном случае, при незначительной пигментации зубов, также может помочь профессиональная гигиена», — отметила доктор.

Курение также влияет на цвет зубов. Никотин и смолы могут проникать в поверхности зубов, тем самым вызывают стойкое желто-коричневое окрашивание. При стойком окрашивании, пожелтении зубов поможет профессиональное и домашнее отбеливание, подобранное врачом стоматологом.

«Возрастные изменения также влияют на зубы. С течением времени эмаль может подвергаться стиранию, обнажая следующий слой зуба-дентин, который имеет желто-коричневый оттенок. В данном случае вариантом выбора могут стать композитные реставрации или ортопедические конструкции-коронки. Бывает и такое, что ткани зуба изначально имеют более темный оттенок. Тут можно попробовать отбеливание или прибегнуть к реставрациям», — заметила доктор.

Еще одна частая причина изменения цвета зубов— травмы зубов.

«При ушибах, вывихах, переломах зубов коронка может окрашиваться в розово-красный цвет из-за кровоизлияния. Здесь первостепенным является лечение травмы, а далее, либо проблема с изменением цвета уходит сама, либо прибегают к внутреннему отбеливанию, когда процедуру проводят изолированно в одном конкретном зубе», — заметила врач.

Факторов, которые могут приводить к окрашиванию зубов большое количество, поэтому важно установить причину и грамотно подойти к решению данной проблемы. Самостоятельные эксперименты в домашних условиях могут наоборот усугубить ситуацию, а не помочь. Грамотный подбор терапии в кресле врача стоматолога поможет изменить ситуацию.

