Пассажир бизнес-класса домогался попутчицы на борту самолета

Пассажир самолета приставал к спящей соседке на рейсе из Цюриха в Майами
Пассажира самолета обвинили в домогательствах в отношении спящей соседки, сообщает People.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Swiss International Air Lines из Цюриха в Майами. Из материалов дела следует, что 48-летний гражданин Франции Гийом Маттлер, летевший первым классом, положил руку на промежность 29-летней пассажирки, которая в тот момент спала.

Свидетелями стали двое других пассажиров, один из них снял происходящее на телефон и сообщил экипажу. Второй подтвердил, что Маттлер «пытался проникнуть рукой под одежду жертвы и/или между ее ног». Тогда стюардесса разбудила женщину, и та, по словам следствия, была шокирована и расплакалась.

Мужчину заставили собрать вещи и пересесть на другое место, тогда он попытался передать жертве записку с фразой: «Ты прекрасно выглядишь, когда спишь».

Следователи утверждают, что позже Маттлер признал факт прикосновений, хотя сначала отрицал, что на борту произошло что-то серьезное. У него также изъяли телефон, а при обыске он якобы пытался удалить снимки.

В США Маттлеру предъявили обвинение в сексуальных домогательствах, однако он отказался от помощи французского консульства.

Ранее в Германии мужчина приставал к женщинам на вокзале с просьбой облизать их обувь.

 
