Врач ответил, можно ли лишиться зрения после лазерной коррекции

Лишиться зрения во в процессе лазерной коррекции невозможно, поскольку операция полностью контролируется хирургом и оборудованием. Об этом «Пятому каналу» рассказал врач-офтальмолог Антон Казанцев.

Он подчеркнул, что процедуру выполняют на высокоточном оборудовании, которое отслеживает положение глаза более тысячи раз в секунду. При этом, по его словам, операция противопоказана при катаракте, глаукоме, кератоконусе, а также аутоиммунных патологиях, сахарном диабете и других.

Врач добавил, что чаще всего процедуру проводят пациентам в возрасте от 18 до 40 лет.

«Лазерная коррекция зрения никак не воздействует на хрусталик, поэтому, выполнив лазерную коррекцию после 40 лет, мы получаем отличное зрение на далекое расстояние, но при этом вблизи пациенту читать тяжеловато, и ему потребуются небольшие плюсовые очки», — объяснил Казанцев.

Профессор, д.м.н., офтальмохирург Вячеслав Куренков до этого рассказал «Газете.Ru», что лазерная коррекция зрения обычно проводится под местной капельной анестезией, но бывают случаи, при которых эту операцию могут провести в условиях медикаментозного сна.

