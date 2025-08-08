Офтальмолог рассказала, сколько раз в жизни можно делать лазерную коррекцию зрения

После лазерной коррекции зрения людям с высоким астигматизмом или растущим глазом может понадобится докоррекция, однако такие ситуации довольно редки. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог, профессор Татьяна Шилова.

«Лазерная коррекция зрения — это быстрый, эффективный способ избавиться от оптических проблем — близорукость, дальнозоркость, астигматизм или их сочетание. Первичная операция направлена на то, чтобы человек получил максимально возможную остроту зрения. Поскольку мы являемся очень индивидуальными объектами, и часто есть особенности, на которые хирург повлиять не может, бывает ряд ситуаций, когда требуется так называемая докоррекция, то есть улучшение оптического результата после первично выполненной коррекции. Частота и необходимость в такой докоррекции невелика. Если говорить о самом современном способе лазерной коррекции — Smile Pro, то процент составляет не более 1 глаза на 2000 глаз, то есть это довольно редкие ситуации. Если же говорить о старых методиках — Lasik или ФРК, то процент докоррекции выше. Поэтому чем более современный метод выбирает пациент, тем меньше вероятность попасть в число тех, которым нужна докоррекция. Чаще всего она нужна тем людям, у которых есть высокий астигматизм, когда за одну процедуру не удается полностью скомпенсировать всю его величину. Или тем людям, у которых глаз продолжает расти, то есть это молодые люди с высокими степенями близорукости, когда длина глаза увеличивается, и поэтому достигнутый результат снижается в процессе жизни и требуется докоррекция», — сказала она.

Шилова развеяла миф о том, что докоррекцию можно делать раз в несколько лет, отметив, что чаще всего ее проводят раз в жизни. По словам врача, процедура безопасна и позволяет вернуть ту остроту зрения, на которую пациент рассчитывал изначально.

«Я пациентам говорю, что коррекцию мы стараемся планировать, и целевое наше действие — это такая хирургия, чтобы раз и навсегда вы сделали операцию. Но в силу индивидуальных особенностей, строения глаза, биомеханики роговицы в случае, если в послеоперационном периоде результат достигнут только частично и есть оптическое стекло, которое требует докоррекции, мы можем говорить о докоррекции. Как правило, речь идет о том, что эта докоррекция делается раз в жизни. То есть это не регулярная ситуация, ее не надо делать, как многие считают, раз в несколько лет. Делается это однократно и через какой-то промежуток времени, но не ранее, чем через три месяца, но чаще всего это промежуток несколько лет, когда произошел регресс, то есть снижение эффективности первичной операции — тогда выполняется докоррекция. В ней нет ничего опасного. Если она выполняется по показаниям, с правильным расчетом толщины удаляемой ткани и правильно выбранной методикой, то человек после этой докоррекции возвращает себе тот высокий оптический результат, на который он рассчитывал и который мог быть там после операции, но в последующем эффективность была снижена», — пояснила она.

Шилова подчеркнула, что у каждой методики операции есть свои ограничения по докоррекции зрения.

«Это касается, например, методик Lasik, когда уже создана крышка, и тогда чаще всего используется уже созданная крышка с ее поднятием для того, чтобы выполнить лазерную шлифовку. Если же мы говорим о суперсовременном методе Smile Pro, то в этом случае палитра методик докоррекции еще большая, включая и ту же методику Smile, и способность переведения этого метода в другие возможные методики по докоррекции. Ограничения могут существовать только по толщине роговицы. Если, например, у человека был высокий минус и остаточная толщина роговицы мала, то докоррекция с помощью методов лазерной коррекции уже в этом случае будет невозможна. Тогда можно рассматривать другие альтернативные способы коррекции — например, имплантация факичной линзы», — добавила она.

Врач уточнила, что докоррекция не вредит глазу, если выполнена опытным хирургом с четким пониманием цели.

