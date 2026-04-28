Россиянам рассказали, возможна ли лазерная коррекция зрения во сне

Лазерная коррекция зрения обычно проводится под местной капельной анестезией, но бывают случаи, при которых эту операцию могут провести в условиях медикаментозного сна. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор, д.м.н., офтальмохирург «Клиники доктора Куренкова» Вячеслав Куренков.

«Основной барьер для части пациентов, из-за которых они не решаются на лазерную коррекцию зрения — не медицинские противопоказания, а страх. Люди боятся боли, самого факта работы лазера и того, что будут находиться в сознании. Важно понимать: современная лазерная коррекция не вызывает болевых ощущений и переносится спокойно. Однако существует категория пациентов, у которых тревожность настолько выражена, что она становится препятствием к лечению. В этих случаях предлагается выполнение коррекции в условиях медикаментозного сна», — отметил профессор.

По его словам, такой подход требует более строгой предоперационной подготовки. Решение о проведении процедуры в медикаментозном сне принимается совместно с анестезиологом.

«Пациент проходит дополнительное обследование, сдаются необходимые анализы, оцениваются риски. Важно корректно понимать терминологию: речь не идет о «глубоком наркозе» в бытовом представлении. Это контролируемая седация — кратковременное управляемое состояние сна, при котором пациент не испытывает ни дискомфорта, ни стресса. После завершения операции пациент просыпается уже в палате. Субъективно все занимает считанные секунды. Далее проводится стандартный послеоперационный контроль, и при стабильном состоянии через несколько часов человек может покинуть клинику», — пояснил Куренков.

Он подчеркнул: выполнение лазерной коррекции «во сне» — это не стандарт, а решение для конкретных пациентов с выраженной тревожностью. В большинстве случаев операция комфортно проводится в сознании и не требует участия анестезиолога.

