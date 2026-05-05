В России вырос спрос на туры в Анапу

Туристический поток в Анапе может в этом году увеличиться 25% при готовности береговой линии пляжа. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минэкономразвития России.

«На фоне новостей, которые связаны с возможностью открытия пляжей, видим рост бронирований. Три песчаных пляжа получили положительное санитарно эпидемиологическое заключение», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что Краснодарскому краю необходимо максимально ускорить работу по отсыпке пляжей, чтобы привести к готовности всю береговую линию к высокому сезону.

«Тогда рассчитываем вернуться на привычные высокие показатели в 2027 году», — заключили там.

До этого три пляжа Анапы (детский оздоровительный комплекс «Жемчужина», детский оздоровительный комплекс «Аврора», ГБУ « Пансионат «Высокий берег») получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям.

Ранее у берегов Анапы нашли новое нефтяное пятно.