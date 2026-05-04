Психолог рассказала, как распознать фаббинг в отношениях

Термин «фаббинг» используется для обозначения процесса отвлечения на смартфон во время беседы, когда человек демонстрирует собеседнику его второстепенность. Об этом «Москве 24» рассказала психолог Мария Овчарова.

«Партнер машинально листает ленту, отвечает короткими «угу» и теряет нить разговора. Сигнал здесь простой: «То, что в моем телефоне сейчас, интереснее тебя»», — уточнила Овчарова.

По ее словам, тревожным сигналом является постоянное нахождение смартфона в руках, поскольку так человек упускает важные моменты из реальной жизни. К причинам такого поведения она отнесла дискомфорт (скуку, тревогу, неловкую паузу), а также страх что-то упустить и иллюзию многозадачности.

Дети могут проявлять зависимость от телефона из-за недостатка внимания или копировать тем самым поведение родителей.

Психолог, специалист по межличностным и семейным отношениям Ирина Котихина, в свою очередь, отметила, что главным индикатором фаббинга являются жалобы со стороны близких.

«Красная линия звучит очень просто: если близкий человек хотя бы раз сказал: «Отложи телефон, пожалуйста» – это уже грань», – добавила специалист.

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Анна Пустовалова до этого рассказала, что есть несколько способов вытащить ребенка из виртуального мира в реальный: нужно ввести правила использования гаджетов дома, обсудить допустимое время использования, не обвинять ребенка, дать ему домашние дела и помочь найти хобби.

