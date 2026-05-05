Под Калининградом 16-летняя девушка впала в кому после курения электронной сигареты

Клопс: в Зеленоградске у девушки разорвалась аневризма после курения вейпа

Под Калининградом 16-летняя девушка потеряла сознание прямо на работе и впала в кому. Об этом стало известно «Клопс».

Инцидент произошел 30 апреля в Зеленоградске, когда девушка, работающая в пекарне, вышла на улицу во время перерыва. Она села на скамейку, чтобы покурить электронную сигарету, а затем внезапно упала и начала хрипеть.

Коллеги сразу вызвали скорую и пытались помочь ей до приезда медиков. К моменту прибытия бригады пострадавшая лежала на полу, изо рта шла пена. Врачи заподозрили инсульт или инфаркт и приняли решение о срочной госпитализации.

Сначала девушку доставили в ближайшее медучреждение, где подключили к аппарату ИВЛ, а затем спецбригадой перевезли в Детскую областную больницу.

Сейчас пациентка находится в крайне тяжелом состоянии, у нее диагностирован разрыв аневризмы. Несовершеннолетняя, со слов ее коллег, мало ела, но зато часто пила энергетики.

Ранее медик пыталась отобрать вейп у российской школьницы и получила травму руки.