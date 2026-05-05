Синоптики пообещали москвичам тепло и грозы

Гидрометцентр: в Москве ожидаются грозы и жара до 26°C

В Москве во вторник ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит от +24 до +26 °C. Ночью на среду она может опуститься до +13 °C.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление ожидается на уровне около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье 5 мая температура будет колебаться от +22 до +27 °C, ночью — до +10 °C.

В Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности до 21:00 мск из-за гроз.

На этой неделе, с 4 по 10 мая, в Москве и Подмосковье ожидается переменчивая погода с небольшими дождями. По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, в столичном регионе будет жаркая погода. Средняя температура воздуха поднимется до +23 °C. Однако к выходным столбики термометров опустятся и покажут +9...+14 °C.

