Москвичей предупредили о дождях на этой неделе

Синоптик Ильин: на неделе с 4 по 10 мая в Москве будет переменчивая погода

На этой неделе, с 4 по 10 мая, в Москве и Подмосковье ожидается переменчивая погода с небольшими дождями. Об этом aif.ru сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам специалиста, в начале этой недели в столичном регионе будет жаркая погода. Температура воздуха в это время поднимется до +23 °C. Однако к выходным столбики термометров опустятся и покажут +9...+14 °C.

Синоптик добавил, что также в столице ожидаются небольшие дожди, которые могут пройти в 6, 7 и 8 мая.

«Речь идет о совсем небольших, кратковременных дождях, по области они могут быть умеренными. Но существенных осадков в ближайшие дни ждать не стоит», — подчеркнул он.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что в День Победы в Москве ожидается дождливая и ветреная погода. По его словам, в этот день в столице может выпасть почти половина месячной нормы осадков.

Ранее стало известно, что на Москву надвигается первая гроза.