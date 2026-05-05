В одной европейской столице запретили рекламу мяса и автомобилей

С 1 мая в Амстердаме начал действовать запрет на размещение публичной рекламы мясной продукции, а также товаров из «ископаемого топлива». Как передает Би-би-си, соответствующие объявления убрали с уличных билбордов, остановок общественного транспорта и из станций метро — в частности, исчезла реклама бургеров, автомобильных брендов и авиакомпаний.

Это решение стало первым подобного рода. На освободившихся местах появились иные форматы: вместо продвижения куриных наггетсов, внедорожников и недорогих туристических поездок стали размещать, например, рекламу музея Рейксмузеум и афиши фортепианных концертов.

Городские власти поясняют, что таким образом хотят привести внешний вид улиц в соответствие с экологическими целями муниципалитета. К 2050 году Амстердам рассчитывает достичь углеродной нейтральности и планирует сократить вдвое потребление мяса среди жителей.

Представитель партии «Зеленые левые» Аннеке Веенхофф назвала климатический кризис одной из ключевых проблем. По ее словам, если город стремится быть лидером климатической повестки, но при этом допускает размещение рекламы и коммерческую выгоду от деятельности, противоречащей этой политике, то это вызывает недоумение.

