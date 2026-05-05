Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В одной европейской столице запретили рекламу мяса и автомобилей

В Амстердаме запретили публичную рекламу мяса и ископаемого топлива
Владимир Астапкович/РИА Новости

С 1 мая в Амстердаме начал действовать запрет на размещение публичной рекламы мясной продукции, а также товаров из «ископаемого топлива». Как передает Би-би-си, соответствующие объявления убрали с уличных билбордов, остановок общественного транспорта и из станций метро — в частности, исчезла реклама бургеров, автомобильных брендов и авиакомпаний.

Это решение стало первым подобного рода. На освободившихся местах появились иные форматы: вместо продвижения куриных наггетсов, внедорожников и недорогих туристических поездок стали размещать, например, рекламу музея Рейксмузеум и афиши фортепианных концертов.

Городские власти поясняют, что таким образом хотят привести внешний вид улиц в соответствие с экологическими целями муниципалитета. К 2050 году Амстердам рассчитывает достичь углеродной нейтральности и планирует сократить вдвое потребление мяса среди жителей.

Представитель партии «Зеленые левые» Аннеке Веенхофф назвала климатический кризис одной из ключевых проблем. По ее словам, если город стремится быть лидером климатической повестки, но при этом допускает размещение рекламы и коммерческую выгоду от деятельности, противоречащей этой политике, то это вызывает недоумение.

Ранее в России запретили использовать георгиевскую ленту в рекламе и на массовых товарах.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!