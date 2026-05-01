Юрист рассказала, где нельзя использовать георгиевскую ленту

Юрист Малиновская: в России нельзя использовать георгиевскую ленту в рекламе

Использовать георгиевскую ленту в коммерческих целях и размещать ее на товарах массового потребления запрещено. Об этом ТАСС сообщила адвокат Наталья Малиновская.

По ее словам, изображение ленты нельзя использовать в качестве товарного знака для массовых товаров — такие заявки не проходят регистрацию.

Малиновская пояснила, что правовой статус георгиевской ленты как символа воинской славы России закреплен федеральным законом от 29 декабря 2022 года №579-ФЗ. Она уточнила, что статья три этого закона предусматривает ответственность за публичное осквернение георгиевской ленты, однако не раскрывает, в каких именно формах это может выражаться.

При этом, по словам адвоката, гражданам и общественным объединениям разрешено использовать георгиевскую ленту без четкого перечня форм, но с условием, что это не нарушает ее статус как символа воинской славы России.

