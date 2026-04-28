Француз похитил из музея золотые монеты и продавал их в Москве

В Москве задержали француза за кражу монет на 53 млн из музея

Гражданин Франции, работавший в государственном музее Сен-Реми, похитил коллекцию золотых монет на 53 млн рублей и нелегально вывез их в Россию. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

29-летнего Антони Кастелейна вычислили и задержали сотрудники ФТС, ФСБ и МВД. Мужчина использовал свое служебное положение, чтобы вынести из музея часть экспонатов — золотые монеты эпохи Римской империи и времен правления Наполеона III. Все это он незаконно ввез на территорию РФ.

В 2023–2024 годах он несколько раз прилетал в Москву. При прохождении таможни француз прятал украденное в специальное отделение для мелочи в своем кошельке, смешивая редкие монеты с обычными евроцентами. В российской столице он сбывал ценности различным нумизматическим организациям и частным коллекционерам.

Позже Интерпол направил ориентировку на розыск похищенных в Реймсе золотых монет. В ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружили и изъяли 79 предметов, подпадающих под описание. Экспертиза показала, что 78 из них — подлинники и представляют культурную ценность для государства. Лишь одна монета оказалась копией.

Против бывшего работника французского музея возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда культурных ценностей в крупном размере»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы либо штраф до 1 млн рублей.

До этого в Нидерландах нашли древний золотой шлем из Румынии, который похитили в январе 2025 года. Речь идет о шлеме Коцофенешти возрастом 2,5 тыс. лет.

Ранее в Благовещенске таможня обнаружила золото, спрятанное в кроссовках у иностранца, пытавшегося пересечь границу.