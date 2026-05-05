Россиянам рассказали, как проверить пенсию и добиться перерасчета

Юрист Виноградов: можно добиться перерасчета неправильно назначенной пенсии
Павел Лисицын/РИА Новости

Социальный фонд России не всегда располагает реальными данными о стаже и заработке россиян, что может привести к назначению пенсии в меньшем размере. Об этом агентству «Прайм» рассказал член Общественной палаты РФ, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Он отметил, что гражданин страны имеет право самостоятельно проверить правильность начислений. Для этого необходимо получить выписку из индивидуального лицевого счёта застрахованного лица через личный кабинет на сайте Социального фонда или через портал «Госуслуги». Выписка содержит сведения о периодах работы, суммах уплаченных страховых взносов и сформированных пенсионных коэффициентах.

Юрист указал, что полученные данные о стаже следует сравнить с записями в трудовой книжке. Нужно обратить внимание, учтён ли «советский» стаж до 1991 года, включены ли периоды ухода за детьми, нет ли пропусков работы на малых или ликвидированных предприятиях. Если будут найдены расхождения, необходимо обратиться в клиентскую службу Социального фонда по месту жительства, написать заявление о корректировке счёта и приложить копии подтверждающих документов, после чего сотрудники фонда сами направят необходимые запросы в архивы.

Виноградов подчеркнул, что если ошибка была сделана по вине Социального фонда или работодателя, то перерасчёт сделают задним числом с момента назначения пенсии. Срок давности при этом не ограничен.

4 мая сообщалось, что для получения максимальных 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) в 2026 году россиянину нужно официально зарабатывать не менее 248 250 рублей в месяц до вычета НДФЛ.

Ранее эксперты назвали причину медленного роста пенсий.

 
