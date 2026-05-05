Самолет China Eastern в 2022 году разбился из-за действий пилотов

NTSB (Национальный совет по безопасности на транспорте США) обнародовал сведения по расследованию авиакатастрофы Boeing 737-800 компании China Eastern Airlines, произошедшей в марте 2022 года. В результате крушения не выжили 123 пассажира и девять членов экипажа, сообщает CNN.

Как отмечается, в ходе проверки использовались данные бортовых самописцев. В NTSB заявили, что катастрофа связана с принудительным прекращением подачи топлива в двигатели. Для этого пилот на Boeing 737 должен был поднять специальный переключатель вверх, а затем перевести его из режима «работа» в положение «отключение».

Эксперт CNN по авиационной безопасности Дэвид Суси подчеркнул, что переключатели топливоподачи были переведены в положение «выключено» вручную непосредственно перед аварией.

При этом мотивы подобных действий пилота или другого члена экипажа остаются неизвестными. Совет продолжает расследование. Ряд СМИ ранее предполагал, что крушение могло произойти из-за преднамеренных действий на фоне конфликта в кабине, однако официального подтверждения этой версии пока нет.

Самолет выполнял рейс Куньмин—Гуанчжоу и рухнул в гористой местности на юге Китая, в автономной области Гуанси. Расследование ведут и китайские, и американские специалисты, поскольку речь идет о самолете американского производства.

