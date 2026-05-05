В Эстонии начались сокращения числа групп в детских садах и увольнения работников

Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

В Эстонии из-за уменьшения числа детей начались сокращения количества групп в детских садах и увольнения работников. Об этом, ссылаясь на заявление старшего советника по дошкольному образованию министерства образования и науки Майлы Раяметс, сообщает государственная телерадиокомпания ERR.

По словам чиновницы, причиной снижения числа детей является уменьшение рождаемости в Эстонии. Так, во втором по численности населения городе страны Тарту в новом учебном году в детских садах будут работать на 15 групп меньше, чем годом ранее.

Руководитель отдела образования управы Тарту Рихо Рааве заявил, что по имеющимся прогнозам, к 2030 году в городе будет на 1,4 тыс. детей меньше, чем сейчас. Поэтому количество групп в детских садах, скорее всего, сократится.

23 апреля заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин заявил о признаках глобальной демографической катастрофы. Он подчеркнул, что доля старшего поколения в населении Земли продолжит увеличиваться на фоне уменьшающегося числа трудоспособных людей.

Ранее психолог оценил роль рекламы в повышении демографии.

 
