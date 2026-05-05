Россияне стали чаще проходить чекапы «на всякий случай»

В последние несколько лет наблюдается заметный и интересный тренд в отечественном здравоохранении. Все чаще пациенты обращаются с необычной для прошлых лет формулировкой: «Хочу проверить здоровье просто так, на всякий случай». У них нет жалоб, ничего не болит, но есть потребность убедиться в исправности организма, рассказал «Газете.Ru» Самвел Багдасарян — кандидат медицинских наук, хирург-колопроктолог, основатель многопрофильного медицинского центра «КДС Клиник».

«Раньше человек шел к врачу только при невыносимых симптомах, когда боль начинала мешать жизни. Сегодня же мы видим зарождение культуры превентивной медицины, основанной на принципе опережения событий», — объяснил он.

По словам врача, первым и, возможно, самым мощным фактором роста популярности профилактических обследований стала тотальная цифровизация медицинских знаний. Сегодня любой человек со смартфоном имеет мгновенный доступ к огромному объему информации о симптомах, заболеваниях и методах диагностики. Но чем больше неподготовленный человек узнает о медицине, тем выше становится его тревожность.

«Часто к врачу приходят пациенты, которые уже поставили себе несколько тревожных диагнозов, основываясь на статьях из интернета. Головная боль немедленно ассоциируется с серьезной сосудистой патологией, а периодический дискомфорт в животе даже с онкологическим процессом. Человек приходит не столько лечиться, сколько снять с себя груз неопределенности и страха. В этом контексте комплексное обследование выступает как своего рода психотерапевтический инструмент. Получив заключения исследований, подтверждающие отсутствие патологии, пациент испытывает колоссальное облегчение. Осознание того, что страх не имеет под собой реальной почвы, оправдывает потраченные средства и время. У многих людей после прохождения профилактических программ нормализуется сон и повышается качество жизни за счет снижения уровня фоновой тревоги», — рассказал врач.

Второй важный аспект связан с трансформацией общественного сознания в отношении собственного здоровья. Современный успешный человек относится к своему организму рационально.

«Люди начинают понимать разницу между лечением запущенного заболевания и профилактикой его возникновения. Разница в стоимости, временных затратах и качестве жизни пациента колоссальна. Именно это осознание экономической и физиологической выгоды ранней диагностики побуждает людей проходить обследования «на всякий случай». Это уже не блажь ипохондрика, а взвешенное финансовое и жизненное решение», — считает он.

Нельзя, по словам врача, сбрасывать со счетов и коллективный опыт, пережитый обществом в последние годы. Пандемия COVID-19 стала мощным триггером для переоценки ценностей в отношении собственной безопасности. Люди увидели, насколько коварными могут быть инфекции, протекающие в стертой или бессимптомной форме, и какой урон они способны нанести организму даже после клинического выздоровления.

«Этот опыт породил запрос на выявление скрытых, вялотекущих нарушений в работе внутренних органов. Пациенты стали чаще запрашивать расширенные биохимические анализы крови, исследование свертывающей системы, комплексную оценку функции легких и сердца, даже при отсутствии явных респираторных жалоб. Кроме того, период самоизоляции и удаленной работы привел к росту гиподинамии и обострению проблем с опорно-двигательным аппаратом и сосудами нижних конечностей. Люди стали внимательнее прислушиваться к сигналам тела, а точнее к их отсутствию, понимая, что молчание органа не всегда означает здоровье. Профилактическое обследование стало инструментом снятия этой возросшей эпидемиологической и постинфекционной тревожности», — сказал он.

Определенную роль в популяризации профилактических осмотров играет и предложение со стороны медицинского рынка. Сегодня ведущие многопрофильные центры предлагают пациентам не просто разрозненные анализы, а структурированные пакетные предложения, сформированные по гендерному и возрастному принципу, резюмировал врач.

