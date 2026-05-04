В Петербурге женщину изнасиловали и обокрали, когда она зашла домой

В Петербурге женщина попала в больницу после того, как над ней надругались дома. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Колпино. По словам собеседника, женщина открыла дверь своей квартиры, после чего неизвестный мужчина зажал ее рот рукой, чтобы та не закричала.

Затем он завел пленницу в жилье и не отпускал, ожидая сообщников. Вскоре появились его знакомые, один из них изнасиловал хозяйку. Первый тем временем похитил 100 тысяч рублей, а также карту женщины.

В результате пострадавшую госпитализировали, ее состояние оценивают как удовлетворительное. Она уже обратилась в полицию.

До этого в Архангельске суд вынес приговор местному жителю. Он пригласил к себе в гости знакомую, но во время застолья произошел конфликт, во время которого хозяин вместе с возлюбленной набросился на гостью. В результате женщину насильно удерживали в жилье и изнасиловали.

Мужчина лишился свободы на шесть лет.

Ранее в Дагестане учительница отказалась стать второй женой мужчины и была изнасилована.