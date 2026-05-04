В Дагестане учительница отказалась стать второй женой мужчины и была изнасилована

Житель Дагестана стал фигурантом уголовного дела после конфликта с девушкой. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, мужчина из Чародинского района ухаживал за пострадавшей и планировал продолжить с ней отношения. В какой-то момент он якобы предложил возлюбленной стать его второй женой.

После отказа местный житель жестоко избил пострадавшую и изнасиловал.

«По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, мужчина находится под стражей», – сообщается в публикации.

Известно, что девушка работает учительницей.

До этого в Екатеринбурге мужчина приставал к девушке после отказа в знакомстве. Сама пострадавшая была в наушниках и не хотела говорить, о чем сказала незнакомцу.

После этого мужчина схватил ее за ягодицу и после эмоциональной реакции скрылся. Поймали ли незнакомца и получил ли он наказание, неизвестно.

Ранее мужчина жестоко избил девушку возле российского караоке-бара из-за отказа в знакомстве.

 
