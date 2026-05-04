Экс-ведущая «Вестей» рассказала о пророссийских людях в Европе

Farida Kurbangaleeva/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая ведущая программы «Вести» Фарида Курбангалеева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстримистов) в интервью на YouTube-канале «И грянул Грэм» рассказала о праздновании Дня Победы в Норвегии, куда она переехала.

По ее словам, в городе Киркенес на севере Норвегии есть памятник советским воинам, которые освобождали земли от нацистов в годы Второй мировой войны.

«Регулярно на 9 Мая пророссийские жители Киркенеса <...> проводят около этого памятника какие-то митинги», — поделилась подробностями журналистка, отметив, что некоторые даже надевают георгиевские ленточки.

При этом Курбангалеева не уточнила, идет ли речь об эмигрантах из России или местных жителях города. Журналистка отметила, что в Киркенесе живут как русскоязычные, так и беженцы с Украины.

В июле 2025 года Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Курбангалееву к восьми годам лишения свободы за оправдание и пропаганду терроризма, а также распространение фейков о Вооруженных силах России. Уголовное дело в отношении журналистки возбудили в мае 2024 года. Она была объявлена в международный розыск.

В июне 2024 года Минюст России внес телеведущую в реестр иноагентов.

Ранее следствие заявило о связи Курбангалеевой с британскими спецслужбами.

 
