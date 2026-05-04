Видео: отец проехал по центру Петербурга, придерживая маленького ребенка одной рукой

В Петербурге отец провез ребенка на электроскутере по центру города и поплатился

Отец из Петербурга лишился электроскутера после прогулки с ребенком. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

На ситуацию сотрудники ведомства обратили внимание после публикации в соцсетях. На кадрах заметно, как мужчина в шлеме едет по Невскому проспекту на электроскутере. При этом позади сидит ребенок, которого от падения удерживает только левая рука водителя. Правой мужчина держится за руль.

После того, как ролик попал в соцсети, сотрудники ГИБДД организовали проверку.

Личность мужчины установили, его задержали и доставили в отделение. Выяснилось, он уже несколько раз перевозил детей трех и пяти лет таким образом, нарушая ПДД.

В отношении отца составили протоколы об административных правонарушениях, среди них – управление транспортным средством без прав. Электроскутер у россиянина изъяли.

До этого в Новокузнецке женщина посадила за руль своей машины девятилетнего внука и позволила ему кататься. В результате ее оштрафовали.

Ранее пьяный россиянин посадил за руль машины десятилетнего сына, чтобы доехать домой.