Пьяный россиянин посадил за руль машины десятилетнего сына, чтобы доехать домой

В Волгоградской области пьяный отец посадил десятилетнего сына за руль автомобиля, чтобы доехать домой из гостей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 9 января на дороге возле поселка Большевик. Дорожные полицейские заметили автомобиль «Шкода Рапид», который двигался неуверенно. Остановив машину, стражи порядка выяснили, что ею управлял десятилетний мальчик. При этом на пассажирском сидении в это время находился его отец в состоянии алкогольного опьянения.

Отец ребенка пояснил, что они возвращались из гостей, и, поскольку он был пьян, решил доверить руль сыну. Мальчика немедленно отстранили от управления автомобилем, а саму машину отправили на штрафстоянку.

Мужчину привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ — передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления. Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, информацию о случившемся направили в подразделение ПДН для привлечения родителя к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ — неисполнение родительских обязанностей.

Ранее в Бельгии 12-летний сын вез пьяного отца на его машине и был пойман полицией.