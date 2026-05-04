В США пассажир попытался прорваться в кабину пилотов во время полета

NBC News: пассажир United Airlines напал на члена экипажа на рейсе в США
Пассажир авиакомпании United Airlines напал на члена экипажа и попытался ворваться в кабину пилотов на рейсе в США. Об этом сообщает NBC News.

В публикации отмечается, что инцидент произошел в субботу, 2 мая. Самолет выполнял рейс из Доминиканской Республики в Нью-Джерси. Мужчину задержали уже в американском аэропорту и доставили в больницу для психиатрической экспертизы.

На записи из самолета один из пилотов сообщил, что мужчина напал на одного из бортпроводников и пытался открыть переднюю дверь самолета.

Представители перевозчика подтвердили, что правоохранительные органы оказали помощь в урегулировании ситуации с недисциплинированным пассажиром. Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что проведет расследование.

В конце марта пассажир рейса American Airlines угрожал «взорвать самолет» и вынудил пилотов совершить экстренную посадку. За час до прибытия в аэропорт О'Хара бортпроводники запросили медиков на борту, так как один из пассажиров начал кричать, отказывался принимать лекарства и угрожал окружающим. Мужчину задержали.

Ранее пассажир, в которого «вселился призрак», во время полета пытался открыть аварийный выход.

 
