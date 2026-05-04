В Москве начнут отключать отопление

Отопление в Москве начнут отключать на текщей неделе. Об этом жителей столицы предупредили в комплексе городского хозяйства в мессенджере «Макс».

«Специалисты Комплекса городского хозяйства в среду, 6 мая, приступят к отключению отопления», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в этот день начнется плавный перевод городской системы теплоснабжения на летний режим работы «в связи с установлением необходимых температур»,

В общей сложности отопление предстоит отключить в более чем 74 тыс. зданий, в их числе — более 34 тыс. жилых домов. Первыми начнут отключать тепло в промышленных и административных зданиях, затем в жилых домах и последними — в образовательных и лечебных учреждениях.

До этого синоптики рассказали, что с 4 по 10 мая в столице будет переменчивая погода: в начале недели в городе будет жарко, а к выходным — столбики термометров опустятся до +9...+14 °C и придут дожди.

Ранее стало известно, когда тепло отключат в Подмосковье.