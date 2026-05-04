Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Юрист объяснила, чем грозит передача банковской карты другому человеку

Юрист Свечникова: передача карты третьему лицу противоречит договору с банком
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Передача банковской карты другому человеку нарушает правила ее использования и условия договора с банком. Об этом в интервью RT предупредила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.

«Закон №161-ФЗ позволяет банку приостановить или прекратить применение карты при нарушении клиентом порядка ее использования», — сказала эксперт.

Она также подчеркнула, что за передачу карты или доступа к ней из корыстной заинтересованности предусмотрены штраф от 100 до 300 тысяч рублей, обязательные работы, ограничение свободы, либо лишение свободы на срок до трех лет.

При этом, по ее словам, для посредников и лиц, занимающихся обналичиванием и «прогоном» денег за вознаграждение, наказание ужесточается — вплоть до шести лет лишения свободы.

Кандидат юридических наук Марина Пронина до этого говорила, что если речь идет об именной карте, в случае ее передачи даже близкому человеку, на владельца могут завести дело о дропперстве.

Чтобы обезопасить себя, специалист посоветовала выпустить дополнительную карту на имя родственника, а затем привязать ее к своему счету.

Ранее юрист объяснил, какие операции с банковской картой могут привести к уголовному делу.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!