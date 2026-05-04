Юрист объяснила, чем грозит передача банковской карты другому человеку

Передача банковской карты другому человеку нарушает правила ее использования и условия договора с банком. Об этом в интервью RT предупредила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.

«Закон №161-ФЗ позволяет банку приостановить или прекратить применение карты при нарушении клиентом порядка ее использования», — сказала эксперт.

Она также подчеркнула, что за передачу карты или доступа к ней из корыстной заинтересованности предусмотрены штраф от 100 до 300 тысяч рублей, обязательные работы, ограничение свободы, либо лишение свободы на срок до трех лет.

При этом, по ее словам, для посредников и лиц, занимающихся обналичиванием и «прогоном» денег за вознаграждение, наказание ужесточается — вплоть до шести лет лишения свободы.

Кандидат юридических наук Марина Пронина до этого говорила, что если речь идет об именной карте, в случае ее передачи даже близкому человеку, на владельца могут завести дело о дропперстве.

Чтобы обезопасить себя, специалист посоветовала выпустить дополнительную карту на имя родственника, а затем привязать ее к своему счету.

Ранее юрист объяснил, какие операции с банковской картой могут привести к уголовному делу.