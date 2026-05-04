В минздраве Крыма рассказали о состоянии мальчика, в руках которого взорвался боеприпас

Ребенок из Крыма, у которого взорвался боеприпас, в удовлетворительном состоянии

Врачи Крыма продолжают оказывать помощь ребенку, в руках которого взорвался боеприпас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.

По данным ведомства, состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что он получил травму кисти.

«Он находится под наблюдением специалистов», – сообщается в публикации.

Боеприпас 12-летний мальчик обнаружил во время прогулки. В селе Пруды вместе с другом несовершеннолетний собирал жестяные банки и среди мусора обнаружил предмет, напоминавший гранату.

Он думал, что боеприпас не сработает и вытащил предохранительное кольцо. В результате предмет сдетонировал. После произошедшего он попал в больницу, его жизни ничто не угрожает.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На данный момент сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мужчина получил ранения при детонации взрывного устройства под Брянском.