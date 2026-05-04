Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В минздраве Крыма рассказали о состоянии мальчика, в руках которого взорвался боеприпас

Ребенок из Крыма, у которого взорвался боеприпас, в удовлетворительном состоянии
Shutterstock/FOTODOM

Врачи Крыма продолжают оказывать помощь ребенку, в руках которого взорвался боеприпас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.

По данным ведомства, состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что он получил травму кисти.

«Он находится под наблюдением специалистов», – сообщается в публикации.

Боеприпас 12-летний мальчик обнаружил во время прогулки. В селе Пруды вместе с другом несовершеннолетний собирал жестяные банки и среди мусора обнаружил предмет, напоминавший гранату.

Он думал, что боеприпас не сработает и вытащил предохранительное кольцо. В результате предмет сдетонировал. После произошедшего он попал в больницу, его жизни ничто не угрожает.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На данный момент сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мужчина получил ранения при детонации взрывного устройства под Брянском.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!