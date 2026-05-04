Юрист объяснила, обязаны ли родители убирать территорию школы на субботниках

Не редки случаи, когда родительский комитет в чате призывает родителей к уборке территории школы и даже выставляет обязательное к участию в субботнике количество человек от класса. Однако наведение чистоты в учебном заведении сугубо добровольно. Об этом в беседе с kp.ru сообщила юрист Ирина Васильева.

«Школа, как и детский сад, — это хозяйствующий субъект. Обязанность по содержанию зданий, ремонту и уборке территории лежит на администрации учреждения. Согласно санитарным правилам, уборку территории учреждения рекомендовано проводить ежедневно силами штатных сотрудников (дворников, уборщиков служебных помещений)», — объяснила эксперт.

То же касается и сдачи денег на клининг, поскольку образовательные учреждения финансируются из бюджета и не вправе взимать средства на эти цели, отметила Васильева.

Что касается детей, по ее словам, их участие в общественно полезном труде, предусмотренном образовательной программой, — прямая обязанность.

Руководитель отдела кадрового учета мультисервисной компании Newstaff Юлия Воинова до этого говорила, что работа в выходной или нерабочий праздничный день (в том числе участие в субботнике), за исключением редких случаев, возможна только с письменного согласия работника (статья 113 ТК РФ).

