Бледанс призвала не освобождать детей от субботников

Родителям и учителям не стоит давать детям поблажек в плане обязательного физического труда, поскольку это приучает их к порядку. Об этом «Пятому каналу» на премьере фильма «Ждун-2» заявила актриса Эвелина Бледанс.

По ее словам, она с ностальгией вспоминает свое детство и школьные субботники. Она подчеркнула, что они объединяют одноклассников.

«Мы всегда это делали с легкой ленью, но все равно в итоге было радостно, потому что мы делали вместе одно хорошее, полезное дело», — сказала Бледанс.

Она добавила, что освобождать учеников от такой работы не стоит, поскольку «физический труд облагораживает».

До этого Эвелина Бледанс заявила, что каждому человеку необходим полноценный отдых, без которого есть риск столкнуться с эмоциональным выгоранием. При этом, по ее мнению, устроить качественный перерыв можно без больших трат. По словам Бледанс, каждому россиянину важно качественно отдыхать. Актриса придерживается мнения, что все люди нуждаются в путешествиях на море, поездках в туры и других развлечениях, поскольку крайне важно иногда менять картинку вокруг себя. В противном случае человек со временем может выгореть.

Ранее россиянам напомнили о незаконности принудительных весенних субботников.