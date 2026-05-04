В Чехии хотят ввести уголовную ответственность за убийство домашних животных

Чешское правительство одобрило законопроект об уголовном наказании за убийство домашних животных. Об этом пишет агентство ČTK.

«Умышленное убийство домашнего питомца перейдет из разряда административных правонарушений в категорию уголовных преступлений», — сказал первый вице-премьер, министр промышленности и торговли республики Карел Гавличек.

Согласно законопроекту, за преступление грозит до года лишения свободы. Документ направлен на утверждение в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента страны.

До этого в Таиланде иностранца раскритиковали за жестокое обращение с маленькой обезьяной. По словам очевидцев, он заставил животное пить алкоголь и курить. Мужчина раскачивал обезьяну за шею во время спора с другими иностранцами у бара в Паттайе, пытаясь засунуть его в карман своих шорт. Свидетели сообщили, что двое иностранцев с обезьяной зашли в заведение, где заставляли питомца курить электронную сигарету и пить алкоголь. Барменша сделала замечание, но посетитель заявил, что имеет право, так как животное принадлежит ему. Инцидент попал на видео, которое распространилось в Сети.

