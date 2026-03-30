Россиянку раскритиковали после съемки на индийском слоне, выкрашенном в розовый цвет

В индийском штате Раджастан разгорелся скандал из-за фотосессии россиянки с розовым слоном, сообщает Times of India.

Юлия Бурулева путешествовала по Индии и остановилась в Джайпуре, также известном как «розовый город» благодаря использовавшемуся при строительстве камню розового цвета. Девушка вдохновилась и решила раскрасить 65-летнюю слониху Чанчал в этот цвет для съемок на фоне храма Ганеши. По ее словам, идея фотосессии родилась из любви к местной культуре, а краска, которую она использовала, была органической, местного производства и похожа на те, что традиционно применяются для окрашивания слонов во время фестивалей.

Получившиеся снимки стали вирусными в соцсетях, но вызвали волну возмущения. Пользователи обвинили фотографа в жестоком обращении с животными и требовали вмешательства организации PETA («Люди за этичное обращение с животными»). Некоторые посоветовали Бурулевой использовать ИИ и больше не приближаться к животным.

Фотограф отметила, что принципиально не использует цифровую обработку в своем творчестве, а этот проект месяцами согласовывала с владельцем слонихи Шадик Ханом. Он подтвердил эту информацию и отметил, что слониху больше не использовали для катания, а краску на ее тело нанесли лишь на 10 минут, а затем сразу же смыли. По словам индийца, Чанчал не был причинен никакой вред, а в феврале этого года ее не стало по естественным причинам.

