В двух городах России отменили парад на 9 Мая

Парад Победы в Воронеже и Великом Новгороде отменили из соображений безопасности

Военный парад в честь Дня Победы на главной площади в Воронеже не состоится из-за соображений безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере «Макс».

«На параде — всегда большое скопление людей, а это увеличивает соблазн врага устроить провокации», — написал губернатор.

Он отметил, что в муниципалитетах пройдут торжественные мероприятия, состоится возложение венков и патриотические акции. Гусев отметил, что власти города обязательно почтят память участников Великой Отечественной войны и воздадут должные почести ветеранам.

В этом году парад Победы также отменили в Великом Новгороде. Губернатор Новгородской области Александр Дронов пояснил, что решение было принято из соображений безопасности. Он подчеркнул, что отмена парада не должна сказаться на праздничном настроении горожан и призвал не забывать о ветеранах и поздравить их лично или по телефону.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве в усеченном формате: без колонны военной техники и участия воспитанников суворовских военных и нахимовского училищ, а также кадетских корпусов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что военной техники не будет на параде из-за мер по минимизации опасности на фоне террористической угрозы со стороны Киева.

