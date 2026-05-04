Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В двух городах России отменили парад на 9 Мая

Парад Победы в Воронеже и Великом Новгороде отменили из соображений безопасности
Пелагия Тихонова/Фотохост-агентство РИА Новости

Военный парад в честь Дня Победы на главной площади в Воронеже не состоится из-за соображений безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере «Макс».

«На параде — всегда большое скопление людей, а это увеличивает соблазн врага устроить провокации», — написал губернатор.

Он отметил, что в муниципалитетах пройдут торжественные мероприятия, состоится возложение венков и патриотические акции. Гусев отметил, что власти города обязательно почтят память участников Великой Отечественной войны и воздадут должные почести ветеранам.

В этом году парад Победы также отменили в Великом Новгороде. Губернатор Новгородской области Александр Дронов пояснил, что решение было принято из соображений безопасности. Он подчеркнул, что отмена парада не должна сказаться на праздничном настроении горожан и призвал не забывать о ветеранах и поздравить их лично или по телефону.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве в усеченном формате: без колонны военной техники и участия воспитанников суворовских военных и нахимовского училищ, а также кадетских корпусов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что военной техники не будет на параде из-за мер по минимизации опасности на фоне террористической угрозы со стороны Киева.

Ранее стали известны форматы участия в акции «Бессмертный полк» в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!