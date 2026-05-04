Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиян предупредили о наказании за срыв цветов с городской клумбы

Юрист Хаминский: за сбор цветов с городской клумбы грозит штраф
Виталий Белоусов/РИА Новости

За срыв цветов с городской клумбы может грозить административный штраф или даже уголовная ответственность. Об этом aif.ru сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Растения имеют конкретную стоимость, которая складывается из закупочной цены, работ специализированных организаций по высадке и дальнейшему уходу. Поскольку такие работы финансируются городом, высаженные цветы являются чужим имуществом. В случае их умышленного повреждения ответственность наступает в зависимости от тяжести деяния», — объяснил специалист.

При этом, по его словам, существует несколько вариантов правовой оценки повреждения городских клумб, такие как административный штраф и уголовное преследование.

Юрист подчеркнул, что подобные действия могут быть расценены как мелкое хулиганство. В таком случае нарушителю грозит 15 суток ареста. Однако гражданин, уничтоживший всю дорогостоящую клумбу, рискует получить срок.

Руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова до этого говорила, что выращивание некоторых растений на дачном участке попадает под уголовную ответственность и грозит штрафом размером до 300 тысяч рублей.

Ранее россиянам рассказали, законно ли ли устанавливать камеру с видом во двор.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!