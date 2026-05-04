Россиян предупредили о наказании за срыв цветов с городской клумбы

За срыв цветов с городской клумбы может грозить административный штраф или даже уголовная ответственность. Об этом aif.ru сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Растения имеют конкретную стоимость, которая складывается из закупочной цены, работ специализированных организаций по высадке и дальнейшему уходу. Поскольку такие работы финансируются городом, высаженные цветы являются чужим имуществом. В случае их умышленного повреждения ответственность наступает в зависимости от тяжести деяния», — объяснил специалист.

При этом, по его словам, существует несколько вариантов правовой оценки повреждения городских клумб, такие как административный штраф и уголовное преследование.

Юрист подчеркнул, что подобные действия могут быть расценены как мелкое хулиганство. В таком случае нарушителю грозит 15 суток ареста. Однако гражданин, уничтоживший всю дорогостоящую клумбу, рискует получить срок.

Руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова до этого говорила, что выращивание некоторых растений на дачном участке попадает под уголовную ответственность и грозит штрафом размером до 300 тысяч рублей.

