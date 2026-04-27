Россиянам рассказали, законно ли ли устанавливать камеру с видом во двор

Устанавливать камеру на фасаде жилого многоквартирного дома с видом во двор можно, но только при согласии соседей, рассказал в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель центра правопорядка в Москве, юрист Александр Хаминский. Он отметил, что снимать двор или улицу можно — законом не запрещена открытая видеосъемка в общественных местах.

«Нередко граждане в целях безопасности устанавливают камеры наблюдения возле своих квартир или на балконах. Какого-либо специального закона, который бы говорил о требованиях к размещению видеозаписывающего оборудования в России нет. Например, ст. 23 Конституции РФ прямо устанавливает право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. То есть собственник квартиры в целях защиты своего имущества и безопасности может установить камеру без согласия соседей, если она направлена строго на его дверь и не снимает территорию возле других квартир. Кроме того, в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса России обнародование и использование изображения гражданина допускается только с его согласия. То есть в поле зрения камеры не должны попадать посторонние лица, которые проходят по коридорам многоквартирных домов, пользуются лифтами», — рассказал специалист.

Внутри квартиры или на балконе камеру устанавливать можно без согласия других жильцов, рассказал Хаминский.

«В многоквартирном доме (МКД) существует общая долевая собственность собственников помещений на имущество дома, в том числе на межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры. В случае, если камеру планируется установить в подъезде или на парковке, решение по вопросу установки видеонаблюдения принимается большинством голосов собственников квартир в МКД. Если же собственник хочет установить камеру внутри своей квартиры или на внутренней стороне балкона, то согласие соседей не требуется, так как это частная собственность. Однако фасад дома, внешняя сторона балкона, несущие конструкции являются общедомовым имуществом. Установка оборудования на внешней стороне без согласия других собственников незаконна. Главное требование при установке камеры состоит в том, что он не должна снимать окна, балконы или внутреннее пространство соседних квартир. Если в кадр постоянно попадает личная жизнь соседа, он может потребовать демонтировать камеру. В тоже время двор является общественным местом. И в соответствии с той же статьи 152.1 ГК РФ, в общественных местах вести видеосъемку разрешено. Надо иметь в виду, что в любом случае запрещено скрытое видеонаблюдение. Камера должна быть установлена открыто», — заключил эксперт.

