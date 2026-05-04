Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам назвали лучшее мясо для шашлыка

Диетолог Поляков: самым полезным мясом для шашлыка считается баранина
Shutterstock

Самым полезным мясом для шашлыка является баранина. Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«Предпочтительное мясо для шашлыка - баранина. Если такой возможности нет, то можно выбрать свинину. Приемлемой альтернативой является и куриное мясо. Особой специфики тут нет», — объяснил специалист.

По его словам, особенно полезным будет фермерское мясо, которое не замариновали до покупки. При самостоятельном приготовлении шашлыка есть возможность полностью контролировать процесс, благодаря чему удастся гарантировать качество самого блюда.

Врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола до этого говорил, что шашлык стоит употреблять в умеренных дозах и отдавать предпочтение нежирному мясу. При этом, по его словам, такой шашлык рекомендуется есть вместе с овощами, в которых содержится много антиоксидантов, частично нейтрализующих канцерогены.

Ранее диетолог назвал безопасную для здоровья норму шашлыка.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!