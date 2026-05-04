Россиянам назвали лучшее мясо для шашлыка

Самым полезным мясом для шашлыка является баранина. Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«Предпочтительное мясо для шашлыка - баранина. Если такой возможности нет, то можно выбрать свинину. Приемлемой альтернативой является и куриное мясо. Особой специфики тут нет», — объяснил специалист.

По его словам, особенно полезным будет фермерское мясо, которое не замариновали до покупки. При самостоятельном приготовлении шашлыка есть возможность полностью контролировать процесс, благодаря чему удастся гарантировать качество самого блюда.

Врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола до этого говорил, что шашлык стоит употреблять в умеренных дозах и отдавать предпочтение нежирному мясу. При этом, по его словам, такой шашлык рекомендуется есть вместе с овощами, в которых содержится много антиоксидантов, частично нейтрализующих канцерогены.

