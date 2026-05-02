Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Врач назвал два опасных последствия закуривания стресса

Онколог Мортада: при стрессовом курении сильнее повышается риск инфаркта и рака
Газета.Ru

Курение в период эмоционального напряжения подвергает организм дополнительному физиологическому стрессу, что значительно повышает риск сердечно-сосудистых катастроф и рака. Об этом «Газете.ру» рассказал Махмуд Мортада, врач-онколог, торакальный хирург, научный сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии.

По словам врача, мнение о том, что сигарета помогает расслабиться — это опасный миф. Попадая в мозг, никотин провоцирует резкий, но кратковременный выброс дофамина, создавая ложное ощущение эмоционального покоя.

«Физиологически сигарета действует как мощный стимулятор. Она сужает кровеносные сосуды и увеличивает частоту сердечных сокращений. В результате организм испытывает дополнительный физический стресс, а не расслабление», — предупреждает эксперт.

По словам онколога, когда в кризисной ситуации человек начинает непрерывно курить, доходя до пачки в день, он подвергает свое тело колоссальной острой токсической нагрузке.

Непрерывное поступление больших доз никотина вызывает выраженный спазм сосудов, повреждение эпителия дыхательной и пищеварительных систем и эндотелия – внутренней защитной выстилки артерий. Это приводит к скачкам артериального давления и нарушению кровотока.

«Также на фоне такого стрессового курения повышается склонность к тромбообразованию. Это в разы увеличивает риск острых сердечно-сосудистых катастроф, включая инфаркт миокарда, инсульт», — отметил Мортада.

Врач также отмечает, что падение уровня никотина в крови вызывает раздражительность, тревогу и напряжение, которые человек ошибочно принимает за реакцию на жизненный стресс. Чтобы убрать этот дискомфорт, он снова тянется за сигаретой, перезапуская цикл стресса. В этом случае даже ситуативная попытка успокоиться с помощью сигареты перерастает в хроническую никотиновую зависимость.

«Самое тяжелое последствие долгосрочного курения, начавшегося на фоне стрессового периода, – это высокий риск развития рака легкого. В группе риска по развитию рака легкого находятся люди со стажем курения 30 пачка/лет, которые курили по одной пачке в день на протяжении 30 лет», — заключил эксперт.

Ранее был назван симптом рака легких, который проявляется на руках.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!